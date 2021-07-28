Улицу Давыдова переодевают в новый асфальт и полимерные ливневые решетки вместо чугуна

Асфальтирование улиц Фото: Сергей БАЛАНОВ

В ночь на среду, 27 июля, на улице Давыдова появились дорожные рабочие владивостокского предприятия «Содержание городских территорий». Они сняли почти 2500 квадратных метров старого деформированного асфальта и сразу же начали подготовку к укладке нового. До конца недели здесь заменят около 4000 квадратных метров асфальта, причем работы будут вести преимущественно ночью, чтобы не мешать движению.

Но обновят не только асфальт. Параллельно дорожные бригады меняют элементы сетей ливневой канализации. Взамен старых перекрытий устанавливаются новые - с полимерными решетками.

«Когда мы работаем на таких объектах, то обязательно проводим замену элементов инженерных сетей. Специально проводим работы в ночь, когда меньше автомобилей, однако при монтаже нового люка или решетки необходимо дать бетону «взяться», поэтому укладку нового асфальта проводим не сразу», – объяснил руководитель отдела ремонта дорог МБУ «Содержание городских территорий» Константин Павлюкевич.

Полимерные решетки сделаны из армированной полимерно-песчаной смеси, поэтому не хуже чугуна выдерживают перепады температур и воздействие агрессивных химических реагентов, но зато гораздо меньше весят. Толщина плит перекрытия достигает 16 см, а их монтаж с захватом дорожной части не дает решетке провалиться в приямок. Всего здесь установят семь новых элементов ливневой сети.

Автовладельцев просят не парковать машины на ремонтируемых участках, чтобы не мешать технике.

Кстати

С начала года бригады МБУ «Содержание городских территорий» вели аварийно-восстановительный ремонт во Владивостоке на более чем 20 участках. Это улицы Днепровская, Гоголя, Первая, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральская, Печорская, объездная трасса Седанка – Патрокл, проспекты 100-летия Владивостока, Красного Знамени и Острякова.