Олимпийские спортсмены поблагодарили Приморье за теплый прием

Гребцы тренировались в Приморье с 7 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда Олимпийского комитета России по гребле на байдарках и каноэ сегодня завершает свою подготовку перед Играми. Уже 30 июля гребцы покинут Приморский край и полетят в Токио, где со 2 по 7 августа примут участие в Олимпиаде-2020.

К Играм готовились 11 байдарочников и 4 гребца на каноэ. Члены команды неоднократно побеждали на чемпионатах мира, России и Европы, а также становились призерами Олимпийских игр. Тренировались спортсмены в поселке Лозовый, на обновленной гребной базе «Олимпийская». Там, на озере Теплое, располагается тренировочная дистанция, такая же ждет команду на Олимпиаде.

Олимпийцы выразили благодарность правительству Приморского края, губернатору Олегу Кожемяко и министру физической культуры и спорта региона Жану Кузнецову за отличные условия, организованные на подготовительных сборах. Отмечали хорошие условия проживания, дистанцию и восхитительную природу. Обещали вспоминать Приморье с теплом. Участница Олимпийских игр-2012 в Лондоне, призер чемпионатов мира, Европы и России Наталья Подольская подчеркнула, что тренировочная база поможет местным спортсменам достичь успеха.

Многократный призер чемпионатов Европы, байдарочница Кира Степанова также обратила на это внимание.

- Наш предолимпийский сбор подходит к концу, проделана большая работа. Теперь готовимся к нашему главному старту. На гребной базе в Лозовом есть все условия для подготовки. И вообще это приятное зеленое место, где можно полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе. Нам оно очень помогло с акклиматизацией, хоть в первую неделю и было очень тяжело. А сейчас мы готовы ехать на Олимпиаду с боевым настроем, – отметила спортсменка.

Напомним, что участники Олимпийских игр будут соревноваться в трех дистанциях – 200, 500 и 1000 метров. Между гребцами на байдарках и каноэ разыграют 12 комплектов наград: в гонках на байдарках в одиночном, парном и четверном разрядах и в каноэ, исключительно в одиночных и парных заездах.

Заключительный сбор в Приморском крае перед Олимпиадой и Паралимпиадой-2020 продут около 600 человек в составе национальных команд по видам спорта. Тренировочные базы в крае создаются в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.