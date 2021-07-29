«Шел человек, упал и умер»: в Артеме прохожий упал замертво

Случайные очевидцы вызвали медиков и полицейских Фото: Социальные сети

В городе Артем Приморья прохожий неожиданно упал замертво. На место происшествия – Красные казармы – приехала скорая помощь, медики констатировали смерть. Очевидцы также вызвали полицию, но правоохранители едут уже больше трех часов.

Что произошло с человеком, неизвестно. В настоящее время «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в УМВД России по Приморскому краю.

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