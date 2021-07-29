Большой ремонт начинается: в пятницу в 9 утра улицу Светланскую в центре Владивостока перекроют

Под перекрестком находятся труды в аварийном состоянии. Фото: vlc.ru

Откладывать больше некуда, тепловые сети нуждаются в замене. Так что с пятницы, 30 июля, схема движения в центре Владивостока масштабно поменяется. Светланскую перекроют в районе ГУМа на полмесяца.

На ближайшие две недели водителям придется пользоваться объездными путями. Соответственно, поменяется и схема движения автобусов. Горожан просят отнестись максимально внимательно и по возможности избежать поездок в центр на личном транспорте, чтобы не создавать пробки.

Фото: vlc.ru

Избежать перекрытий не получится, участок теплотрассы, который нуждается в замене, проходит как раз под перекрестком Светланской и Уборевича. Трубы находятся в аварийном состоянии, как и железобетонная конструкция, в которой они уложены. Оттягивать ремонт нельзя, именно поэтому муниципальное предприятие «ВПЭС» поручило компании «Дальстам» заменить аварийные конструкции.

В 5 утра на Светланской начнут выставлять предупреждающие знаки, а в 9 – ограждение. Движение остановится. Ремонт запланирован до 15 августа, но строители постараются открыть дорогу раньше.