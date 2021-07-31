Достроить трассу в объезд Шкотово в Приморье мешают массовые оползни

Трасса предполагает ответвление к поселку Шкотово Фото: Сергей БАЛАНОВ

Многих приморцев интересует, когда будет сдана долгожданная скоростная дорога до Царевки, которая является участком трассы Владивосток – Находка - порт Восточный. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на это уйдет еще год.

По информации компании «Трансстроймеханизация», в настоящее время требуется корректировка проектных решений в связи с выявлением массового развития оползней, подтоплений и заболачивания территории, выделенной под строительство. Там же обнаружена овражная и речная эрозия.

«В связи с этим планируется завершить строительство участка трассы до Царевки в следующем году», – прокомментировал руководитель компании-подрядчика Вадим Куринский.

Напомним, трасса Владивосток – Находка - порт Восточный пройдет в обход населенных пунктов, будет скоростной, бетонной, по две полосы в каждую сторону и с развязками. Она должна сократить путь в Находку и по времени, и по расстоянию.

Строительство разбили на несколько этапов. Первый уже завершен, это дорога в объезд Артема. Второй строится сейчас: участок начинается недалеко от игорной зоны и заканчивается под Большим Камнем, в районе Царевки. Он проходит в обход Шкотово и Смоляниново, большую часть сооружения уже видно, однако работа движется не то чтобы очень быстро.

Когда начнется строительство третьего участка до порта Восточный, сказать трудно. Очевидно, на это потребуется не один миллиард рублей.