В Приморье мужчину унесло в море на сломанной лодке

Тематическая иллюстрация Фото: Сергей БАЛАНОВ

Едва не закончилась трагедией попутка выйти в море на лодке днем 31 июля у жителя Приморья. В акватории Рудной Пристани его плавсредство потеряло ход, и его начало уносить в море. На борту плавсредства находится мужчина 1974 года рождения.

Оказалось, у маломерного судна поломался мотор. Проблем добавило сильное волнение моря. Но спасатели нашли унесенного и отбуксировали лодку с мужчиной на берег в районе мыса Бриннера, там его уже ожидали родственники.

Мужчине 1974 года рождения медицинская помощь не понадобилась.

Спасатели настоятельно рекомендуют владельцам плавсредств очень тщательно проверять их состояние перед выходом на водные объекты. Обязательно иметь с собой спасательные средства, надежную связь и питьевую воду.

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