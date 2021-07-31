Тропическая рыбка махи-махи попалась на крючок в Приморье

В Приморье рыбаки поймали золотистую макрель. Фото: Дмитрий Анашкин

Температура моря возле Владивостоке в этом году побила все рекорды, приморцы даже шутят, что теплое течение Куросио добралось наконец и до нас. Как следствие, все чаще на крючок стали попадать настоящие тропические рыбки.

Одну такую, известную в народе как махи-махи, поймал известный в Приморье пловец и охотник, президент федерации подводного плавания Приморского края Дмитрий Анашкин. И поделился с «КП» фото и видео трофея.

Поймал он ее 28 июля в Уссурийском заливе, на поворотном буе. Она встречалась здесь и раньше.

«Далеко в открытом море, на глубинах 70 и больше метров встречается эта рыба под плавучими объектами: обрывки сетей, поплавки, буи, мусор, трава. Под разными скоплениями мусора и собирается эта рыба – махи-махи и гипероглиф, - говорит Дмитрий.

И все же эта махи-махи, она же большая корифена, или золотая (золотистая) макрель, или золотистый дорадо — вид лучеперых рыб, обитающий в тропических и субтропических водах. Так что уже и не только синоптики шутят, что у нас уже несколько дней субтропики.

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