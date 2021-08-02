Федеральная «Пятерочка» может потеснить в Приморье местные «Реми» и «Самбери»

В планах у компании - стать безоговорочным лидером на рынке продовольствия к 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Намечается борьба за покупателей между федеральными и местными торговыми сетями в Приморье. О стратегических целях и грандиозных планах рассказал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтер, а планы - стать безоговорочным лидером на рынке продовольствия к 2023 году. Он уточнил, что компания будет продолжать развитие на Дальний восток, в восьми федеральных округах страны появится более 20-ти тысяч магазинов. Группа компаний планирует начать открывать первые магазины на Дальнем Востоке в 2022 году.

Разговоры о том, что рынку Дальнего Востока придется потесниться из-за приезда федеральных сетей шли давно, но дальше разговоров, обычно, дело никуда не заходило, не верит, что что-то изменится и на этот раз совладелец торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев.

- Для федеральных сетей - дальневосточный и, в частности, приморский рынок слишком мал. Если бы здесь жили 80 миллионов человек, федеральные сети уже давно были бы здесь, но это фантастика, - делится Дмитрий своим мнением в разговоре с vl.ru.

Ранее можно было слышать, что таким сетям магазинов, как «Пятерочка» или «Ашан», мешает появиться на Дальнем Востоке низкая плотность населения. Однако это все-таки не помешало открыться таким федеральным сетям, как «Макдоналдс» и KFC.