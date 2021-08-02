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Владивосток2 августа 2021 8:27

В Приморье поступила вакцина «Спутник Лайт»

Применять однокомпонентную вакцину можно людям от 18 до 60 лет
Екатерина МАКСИМОВА
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Препарат подойдет лицам, достигшим совершеннолетия, но не желателен для применения людям старше 60-ти лет

Препарат подойдет лицам, достигшим совершеннолетия, но не желателен для применения людям старше 60-ти лет

Четвертая по счету отечественная вакцина против COVID-19 поступила в Приморье, более 5 тысяч доз поступит в 41 медорганизацию региона, об этом стало известно на совещании, которое провел Губернатор края Олег Кожемяко.

Данная вакцина является однокомпонентной и рекомендована гражданам, переболевшим коронавирусом, спустя полгода после выздоровления, так же всем работающим вахтовым методом, так как иммунитет после вакцинации продержится около 4 месяцев и тем, кто ранее не вакцинировался против коронавирусной инфекции. Препарат подойдет лицам, достигшим совершеннолетия, но не желателен для применения людям старше 60-ти лет.

На данный момент в крае прививаются следующими тремя препаратами, это «Гам-Ковид-Вак» (более известный всем, как «спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», данные препараты, в отличие от новой вакцины, являются двухкомпонентными. С начала массовой вакцинации, как сообщает мэрия, было доставлено более 405 тысяч доз отечественных вакцин, иммунизацию края завершили уже 255 тысяч жителей края.

На сегодняшний день выявили 257 случаев, заболевания COVID-19, за весь период пандемии было зарегистрировано 55 тысяч заболевших, выздоровели 48 тысяч, не справились с болезнью 930 жителей Приморского края. Так же в тяжелом состоянии на лечении в госпиталях находятся более 700 человек.