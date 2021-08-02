Сквер в Трудовом подрядчик отремонтирует по гарантии, а власти Владивостока уже нашли место для нового

Фото: Евгений Кулешов

Новый сквер в Трудовом подрядчик будет восстанавливать по гарантии. Общественное пространство со спортивной и детской площадками открыли на улице Лермонтова в прошлом году, а некоторые его элементы уже нуждаются в ремонте.

В этом убедился лично новый глава Владивостока Константин Шестаков, который прибыл в Трудовое по просьбе местных жителей. Впрочем, в случае сквера на Лермонтова, речь идет скорее не об ошибках подрядчиков. Прошедший год показал, что это место пользуется огромной популярностью, поэтому некоторые горки и качели за год пришли в негодность. Но поскольку сквер молодой, и гарантийный срок еще не истек, в ближайшее время сюда выйдет подрядчик и восстановит игровой комплекс, а также приведет в порядок зеленые зоны. Кроме того, в Трудовом появятся и другие общественные пространства.

«Обращения в социальных сетях показали, что жителей волнует состояние дорог, учебных заведений, а также нехватка мест для отдыха и прогулок. Территорию для восстановления зоны отдыха мы нашли. Это местный центральный парк, где много зелени, которую обязательно сохраним. А вот лавочки, сцена, игровые комплексы явно нуждаются в ремонте или замене. Предлагаем жителям поучаствовать в голосовании и самим решить, что они хотят здесь видеть. Это может быть скейт-парк, спортивные тренажеры, детские игровые комплексы», - отметил Константин Шестаков.

Глава Владивостока также отметил, что в этом году будет проведен ямочный ремонт на Чичерина, Курчатова и Лермонтова. В будущем году дорожники включат несколько улиц Трудового в капитальный ремонт. Также дополнительное финансирование будет направлено в местные школы и детские сады. А в школе №71, на которую поступали жалобы в соцсетях, отремонтируют кровлю и систему электричества.