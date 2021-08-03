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Владивосток3 августа 2021 3:19

«Может кто-то узнает свое чадо»: подростки-вандалы замечены во Владивостоке

На замечания взрослых детки не реагируют, а если и реагируют, то только хамством
Екатерина ТИХАЯ
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Жильцы, за чей счет делалась детская площадка, просят родителей приструнить своих детей

Жильцы, за чей счет делалась детская площадка, просят родителей приструнить своих детей

Фото: Социальные сети

Жители дома №2 по улице 2-я Промышленная возмущены. Жильцы за свой счет сделали детскую площадку для малышей, но вместо них сюда стали массово приходить подростки. Молодежь ведет себя отвратительно, совсем не уважая чужой труд, и хамит в ответ.

– Сил нет, – пишут местные жители. – После ремонта во двор устремился огромный поток подростков, которые игнорируют любые замечания взрослых, ведут себя отвратительно, курят, матерятся и ломают качельки для малышей. Честно, не жалко, пусть приходят, но есть правила, которые едины для всех. Может кто-то из родителей узнает свое чадо и объяснит, что как минимум к старшим нужно относиться с уважением и не хамить в ответ на замечания.

Приморцы подключились к обсуждениям и рассказали о похожих ситуациях. И это далеко не единичные случаи. Корнем всех историй стало именно неприглядное поведение подростков: постоянные маты, курение, вандализм.

– Люди поднимают вопрос не о том, что подростки приходят на детские площадки, а о том, как ведут себя там. Думаю, пока не придут штрафы родителям, ничего не изменится. И еще вариант – ремонт за счет тех, кто ломает, – предложила девушка.

И хотя многие оказались согласны с этим предложением, кто-то успел даже сыронизировать по этому поводу: «Удивительно, чьи это дети, кого не послушать, все только хороших воспитывают».

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