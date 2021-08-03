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Владивосток3 августа 2021 5:14

«Перегрев у населения»: на главной улице Владивостока замечен голый человек

Комментаторы гадают, в чем причина: в ипотеке, жаре или наркотиках
Екатерина ТИХАЯ
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Водители предупредили других автолюбителей, чтобы те были внимательнее на дороге

Водители предупредили других автолюбителей, чтобы те были внимательнее на дороге

Фото: Социальные сети

Голого человека, идущего по улице Светланская, засняли очевидцы 3 августа. На момент съемки видео он шел с Дальзавода в сторону Гайдамака. Куда, зачем и почему – эти вопросы пока что остаются без ответа. Однако «КП – Владивосток» уже запросила официальный комментарий у сотрудников полиции.

Жители же Владивостока успели пошутить по ситуации.

«Ипотеку закрыл», «Перегрев у населения», «Жара», «Перегрелись, видимо, жара столько стояла», – иронизируют комментаторы.

Некоторые приморцы отреагировали со всей серьезностью и не исключили, что здесь замешаны наркотики.

Водители в свою очередь предупредили других автолюбителей, чтобы те были внимательнее на дороге.

На главной улице Владивостока замечен голый человек
Видео: www.instagram.com/dpskontrol125rus

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