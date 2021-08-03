«Победу не удержали»: «Динамо-Владивосток» сыграл вничью с «Арсеналом-2»

Матч проходил в рамках Олимп-первенства II дивизиона ФНЛ сезона 2021-22. Фото: «Арсенал-2»

«Динамо-Владивосток» 1 августа сыграло вничью с «Арсеналом-2» из Тулы. Матч проходил в рамках Олимп-первенства II дивизиона ФНЛ сезона 2021-22.

В Туле «Динамо-Владивосток» встречалось с местным «Арсеналом-2». На искусственном газоне стадиона академии «оружейников» все 90 минут шла упорная, вязкая игра.

Приморцы использовали свой шанс в первом тайме: Дмитрий Садов на 32-й минуте со штрафного пробил, а Алексей Подпругин головой подправил мяч в ворота – 1:0.

Во втором тайме динамовцы действовали больше по счету, грамотно играя в обороне. Сохранить концентрацию в полной мере не удалось: на 70-ой минуте матча Харитонов сравнял счет – 1:1.

Еще через 10 минут Георгий Журавлев хлестким ударом слета вывел команду вперед.

Победу не удержали. На 90-ой минуте хозяева получили право пробить пенальти. Виталий Шильников удар Ковалева отразил, но игрок «Арсенала-2» успел на добивание – 2:2.

После двух игр приморский клуб находится на четвертом месте в таблице турнира.

В следующий раз «Динамо-Владивосток» встретится с «Рязанью» (Рязань), игра состоится 7 августа на стадионе Спартак.

Фото: «Арсенал-2»

Фото: «Арсенал-2»

Фото: «Арсенал-2»

Фото: «Арсенал-2»

Фото: «Арсенал-2»

Фото: «Арсенал-2»

Фото: «Арсенал-2»

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