Администрация Владивостока наладила благоустройство дворов, с которым не справляются УК

Новые детские площадки установят в семи дворах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас во Владивостоке продолжается ремонт 43 дворов по программе «1000 дворов». 33 двора получат новый асфальт, 7 – детские площадки, а 3 – спортивные комплексы.

- Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию, – рассказал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

За 4 года реализации программы в столице Приморья были отремонтированы 547 дворовых территорий. Они получили новый асфальт, спортивные и детские площадки. Благодаря программе в этом году на улицах Лермонтова, 77, Окатовая, 11, Успенского, 108, и других появятся новые горки и качели на радость детям. Улицы Беляева,7, Борисенко,100, Семеновская,34, смогут похвастаться спортивными комплексами. Асфальтировать дворы будут по следующим адресам: Сабанеева, 15, Калинина, 57, Шепеткова, 18, Нейбута, 57, Дальзаводская, 21, и другим.

В этом году благодаря программе отремонтируют 47 дворов, а новое освещение установят по 100 адресам. Наследующий год планы масштабнее, в программу включат 80 дворов. Главное условие – соответствующее финансирование. Напомним, что по условиям программы местные жители могут сами выбрать, какие именно работы необходимо провести в их дворе.