Из Владивостока в Читу и Улан-Удэ за 5600 рублей: «Аврора» запускает новые рейсы

Рейсы в Читу будут выполнять по средам и субботам, а в Улан-Удэ - по понедельникам и четвергам.

Авиакомпания «Аврора» с 18 августа запускает рейсы из Владивостока в Читу, а с 19 августа - в Улан-Удэ. Рейсы будут выполняться на Airbus A319 по средам и субботам, а цена на билет будет начинаться от 5600 рублей.

Согласно графику, в среду рейс вылетает из Владивостока в Читу в 22:00, а прибывает на следующий день в 00:35. Обратный рейс вылетает из Читы по четвергам в 01:45, прибывает во Владивосток в 06:10. По субботам рейс вылетает из Владивостока в 19:50, прибывает в Читу в 22:25. Обратный рейс из Читы вылетает в 23:40, прибывает во Владивосток на следующий день в 04:05.

Рейсы в Улан-Удэ будут выполняться по понедельникам и четвергам по следующему расписанию: вылет из Владивостока в 20:15, прибытие в Улан-Удэ в 22:20. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 23:35, прибывает во Владивосток на следующий день в 05:30.

Стоимость авиабилетов по обоим направлениям начинается от 5600 рублей в одну сторону.