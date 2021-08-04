Первые 30 учеников Университета прокуратуры во Владивостоке сядут за парты уже в сентябре

Университет будет располагаться в одном из исторических зданий Владивостока. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Во Владивостоке состоялась встреча мэра города Константина Шестакова и и.о. директора Дальневосточного юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Максима Соколова. Они обсудили планы сотрудничества и перспективы развития учебного заведения.

- Новый юридический институт в структуре Университета прокуратуры создан во Владивостоке по приказу генерального прокурора России Игоря Викторовича Краснова в ноябре прошлого года, и это знаменательное событие, - рассказал Максим Соколов. – Таким образом, на сегодня Университет прокуратуры Российской Федерации работает в Москве, его филиалы - в Санкт-Петербурге, Казани, в Крыму, Иркутске, а с начала сентября и во Владивостоке. Здесь будет проводиться целевое обучение будущих сотрудников прокуратуры, а также переподготовка и повышение квалификации кадров. Кроме того, для нас большая честь, что учебное заведение будет располагаться в одном из самых ценных и красивых исторических зданий Владивостока – на ул. Суханова, 8.

Сейчас там завершают ремонт и реставрацию здания. Главной задачей было провести работы максимально бережно, сохранив при этом интерьеры исторического объекта.

В сентябре первые 30 учеников сядут за парты. Студенты со всего Дальнего Востока выбрали этот вуз. К работе готовы профессора и преподаватели, подготовлена техническая и методическая база. Наибольший интерес вуз представляет для дальневосточников, однако поступить сюда смогут абитуриенты из любого уголка России.

Константин Шестаков подчеркнул огромную важность такого значительного события в жизни города, как создание нового вуза.

- Рады видеть во Владивостоке новое студенческое пополнение. Надеемся, многие выпускники – и местные, и приезжие - останутся здесь жить и работать. Действительно, здание на Суханова имеет особую ценность, это исторический центр города, туристический маршрут. К слову, мы обратились в федеральные органы власти за финансовой поддержкой – как для подготовки города к Восточному экономическому форуму, так и для развития города в целом, и получили дополнительные средства. Фасад соседнего здания на улице Суханова вошел в программу ремонта в этом году. Кроме того, благоустройство территорий в центре города - постоянно на контроле у городских служб, – рассказал мэр Владивостока.

Максим Соколов в свою очередь отметил, что как человек приезжий, он прекрасно ощутил динамичность и активность Владивостока.

- Ребята, которые приедут сюда из края и других регионов страны, точно почувствуют и оценят ритм города, его красоту и неповторимость, – уверен руководитель института.