Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом АО «Восточный Порт»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил АО «Восточный Порт» в рамках рабочей поездки в Находкинский городской округ (НГО). В ходе визита глава региона провел с коллективом предприятия встречу, посвященную актуальным социальным вопросам как Врангеля и Находки, так и всего Приморского края. В мероприятии также приняли участие депутаты Государственной думы РФ и краевого Законодательного Собрания, представители профильных министерств Правительства Приморья, руководства Находкинского муниципалитета и администрации «Восточного Порта».

Во время посещения «электронного мозга» перегрузочного комплекса – Центрального пульта управления, Олег Кожемяко ознакомился с производственными процессами на единственном в Приморском крае специализированном терминале с закрытой перевалкой угля. Губернатор отметил уникальность оборудования, которое позволяет наращивать объемы перевалки и одновременно минимизировать воздействие Порта на окружающую среду.

– Каждый раз во время поездок в Находку и на ваше предприятие я всё больше убеждаюсь в том, что на сегодня «Восточный» – самый безопасный, самый экологически чистый порт на территории всего Дальнего Востока. Он отлично подготовлен в технологическом плане, он динамично развивается, а у его работников есть уверенность и в завтрашнем дне предприятия, и в собственном будущем, – отметил Олег Кожемяко, открывая встречу с портовиками. – Со своей стороны, мы ратуем за то, чтобы именно такие порты, как АО «Восточный Порт», были образцами по перевалке навалочных грузов, угля и его примеру следовали другие стивидоры, работающие в данном сегменте рынка.

Участники встречи обсудили с главой региона темы ремонта краевых и городских дорог, качества услуг ЖКХ, благоустройства территорий, рекреационных зон, строительства спортивных объектов, стоимости социально значимых продуктов питания. Портовиков интересовали, в том числе, исполнение федерального закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям и получение качественных медицинских услуг. В завершение встречи Олег Кожемяко заверил, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе – они необходимы, прежде всего, для формирования грамотной социальной политики властей региона в отношении муниципалитетов.

В рамках поездки во Врангель губернатор проинспектировал ход строительства первого в Приморье муниципального Центра по работе с безнадзорными животными. Здесь высокого гостя радушно встретили волонтёры Фонда «Восточный Порт», силами которых на территории приюта был проведён субботник – убрана сухая трава и строительный мусор. В начале этого года инициативу городских властей по реализации проекта поддержало руководство АО «Восточный Порт» – для центра реабилитации компания выделила земельный участок с подводом инженерных коммуникаций вдали от жилого района. В настоящее время возведение объекта вышло на финишную прямую. Смонтированы вольеры, завезены будки для собак и модульные домики для обслуживающего персонала, а сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в сентябре. Осмотрев строящийся центр реабилитации собак и кошек, Олег Кожемяко со своей стороны пообещал оказать содействие в формировании штата профессиональных сотрудников для будущего приюта.