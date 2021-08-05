В Находке откроют ледовую арену

За создание ледовой арены жители города проголосовали в прошлом году. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во вторник, 3 августа, губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом Находкинской городской больницы. Один из вопросов, который волновал жителей города – создание ледовой арены.

Губернатор рассказал, что деньги на строительство объекта выделены в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы. Он также уточнил детали у министра физической культуры и спорта Приморья Жана Кузнецова, который доложил, что контракт с подрядчиком заключат 4 августа.

- Начать строительство планируется в первой декаде сентября. Срок сдачи в эксплуатацию – конец 2022 года. Все средства на возведение объекта предусмотрены на 2021-2022 годы в федеральном и краевом бюджетах, – уточнил министр.

Аналогичные объекты до 2023 года появятся в Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем и Кавалерово. Деньги на них уже заложены в бюджете.

Ледовая арена – один из главных объектов капитального строительства в Находке на ближайший год. Только из федерального бюджета на эту цель выделено 400 миллионов рублей. Также, ледовую арену в поселке Врангель планирует построить АО «Восточный порт». Олег Кожемяко уже сообщил, что правительство края поможет в части инженерной инфраструктуры.

Помимо этого, в Находке планируют создать «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с пятью спортивными залами: для спортивной гимнастики, восточных единоборств и трех игровых видов спорта. Градостроительный совет уже одобрил этот проект. Для любителей лыжного отдыха в районе пляжа «Китайский» протяженность лыжной трассы увеличат до трех-четырех километров, а также приобретут оборудование для искусственного снега. В планах также установка вагончиков с раздевалкой и бесплатным прокатом лыжного оборудования.