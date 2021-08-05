Во Владивостоке бездомных собак будут отлавливать и привозить в питомник

Здесь уже побывал глава Владивостока Константин Шестаков. Фото: Евгений Кулешов

Важная, а главное хорошая новость ждет жителей нашего города: администрация Владивостока заключила соглашение на отлов бездомных собак с фондом «Друг Рич». При этом зоозащитники также могут быть спокойны: в питомнике, куда животных будут привозить, никто не будет их усыплять, а будут заниматься их здоровьем и по возможности искать псам новый дом. Всех отловленных собак обещают стерилизовать и, если им не найдут хозяев, отпускать на волю. Что же приготовили для четвероногих друзей? Питомник оснащен просторными вольерами, медицинскими боксами и просторной спортивной площадкой, на которую собаки могут выходить на прогулку.

Пока что о местоположении приюта информация не распространяется, чтобы избежать ситуации, что на территорию будут подбрасывать бездомных животных и животных, от которых хотят отказаться хозяева.

Питомник рассчитан на 88 мест, уже есть первые постояльцы. Это животные, которых фонд ранее подбирал с улиц и занимался их лечением. Теперь «Друг Рич» получил заказ от мэрии города Владивостока на отлов 80 бездомных собак. Всех животных ждет осмотр у ветеринара, а также вакцинирование, стерилизация и чипирование.

Создателем питомника является волонтер Андрей Бабенко. Напомним, что с 2015 года муниципалитет провел не 2 или 3, а аж 18 аукционов на отлов и содержание животных, но ни один из них так и не состоялся. Ни одному бизнесмену и предпринимателю не была интересна эта затея, желающих участвовать не было. Андрей сам очень любит животных, в частности собак, и призывает не бояться брать животных из приюта. По поручению главы города Константина Шестакова на отлов бездомных животных выделено 600 тысяч рублей. В дальнейшем будет проводиться аукцион на оказание услуг по отлову животных, участником которого может стать и «Друг Рич».

- У нас есть все необходимое для проведения операций и вакцинации. И стерилизатор, и холодильник, и вакцины. Врач приезжает каждый день, проверяет состояние животных, - рассказывает о том, как проходит работа в питомнике Андрей Бабенко.

Волонтер и создатель питомника Андрей Бабенко. Фото: Евгений Кулешов

Приморские зоозащитники очень позитивно отзываются о проекте Андрея и о том, что администрация Владивостока нашла способ решения этой давней проблемы.

- С Андреем мы знакомы лично, я знаю его как человека ответственного. Он периодически помогал нашему фонду, привозил корм для животных, наполнители, следил за нашей деятельностью на протяжении нескольких лет, а также забрал к себе собаку из нашего приюта. Я рада, что питомник построили, - делится своим мнением Ксения, сотрудница фонда «Умка».

Вообще, по мнению специалистов, отлов, стерилизация и выпуск в среду обитания приведет к постепенному гуманному сокращению популяции уличных собак. Более того, стерилизованные животные не агрессивны и практически никогда не представляют угрозы людям. Именно такой способ работы с безнадзорными животными прописан в законодательстве.

В мэрии также надеются на конструктивное сотрудничество с такого рода организациями, которые смогут помочь в решении давней проблемы безнадзорных животных. До сих пор эта проблема беспокоила жителей многих районов города.

Уже в ближайшие дни компания начнет отлов животных. Собаки, прошедшие лечение в данном приюте, будут выходить на улицы с биркой на ухе, на которой будет написано все о животном и его здоровье. В скором времени желающие завести собаку смогут взять питомца из приюта либо с дальнейшего места ее пребывания, заметив собаку с биркой на ушке. Бирка - это гарантия того, что собака пролечена, вакцинирована и стерилизована. Пока что вопрос бездомных собак все еще остро стоит во Владивостоке, но появление такого питомника, несомненно, важное событие для города.

Глава администрации Владивостока Константин Шестаков:

«Мы сделали первые шаги по решению этой многолетней проблемы. Уже в ближайшее время с улиц города заберут и привезут в питомник 80 собак. Останавливаться на этом не планируем, мы в начале большого пути. Как человек, который сам взял собаку с улицы, хочу призвать жителей не бояться это делать. Все собаки прошли обследование и стерилизованы. Так хочется, чтобы они попали в семьи, а не обратно на улицу. Они могут вам стать настоящими друзьями».