«Жемчужина Приморья», «Восходящая звезда» и самый «качающий» — составлен топ-5 пляжей региона

Фото: Дмитрий Ефремов.

МТС проанализировала обезличенный мобильный трафик и выяснила, на каких пляжах отдыхали приморцы и гости региона во время аномальной июльской жары. Руководитель филиала компании в Приморье Евгения Сысоева на своей странице в Instagram поделилась топ-5 самых популярных пляжей и негласно «присудила» каждому соответствующую номинацию.

Самым многолюдным местом летнего отдыха в июле стала Андреевка. Хасанская «Мекка» пляжного туризма в топе третий год подряд, но ранее выше третьей позиции она не поднималась. Это самый «качающий» пляж, согласно объёму потреблённого трафика. Причём более 50% трафика пришлись на Хабаровский край и Амурскую область.

На втором месте по популярности Ливадия, на третьем — Волчанец.

«Восходящая звезда» негласного рейтинга — пляж «Золотые пески» в бухте Бойсмана. Локация прочно укрепилась на четвёртом месте, уверенно обойдя по интернет-активности не только Шамору и остров Русский, но и прошлогодних лидеров – Славянку и бухту Витязь. Вероятно, сыграла роль и установка здесь новой базовой станции МТС.

Шамора (бухта Лазурная) замкнула пятерку лидеров.

В рейтинг, несмотря на не самые высокие позиции, вошли и «новички» Триозерье и посёлок Валентин.

«Перед началом сезона мы традиционно расширили зону покрытия и «ускорили» интернет в популярных туристических локациях. Так, именно благодаря команде МТС, в бухте Триозерье впервые появился быстрый мобильный интернет стандарта LTE.

С помощью Big Data мы проанализировали самые востребованные направления и подготовили сеть к наплыву отдыхающих, чтобы и туристы, и местные жители комфортно пользовались современными интернет-сервисами. Это наш вклад в развитие туристической отрасли региона», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Рассказываем, где еще в Приморье можно найти пляжи с быстрым интернетом.