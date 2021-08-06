Что представит Магаданская область на выставке «Улица Дальнего Востока»

Магаданская область примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 2–7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума.

Название экспозиции региона – «Магаданская область – территория больших перспектив». В основе архитектуры павильона – золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Эту фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов.

Сегодня регион работает на развитие внутреннего туризма. И здесь одним из основных объектов является бухта Нагаева, благоустройству которой уделяется значительное внимание. Макет комплексного благоустройства станет центральным объектом павильона.

Кроме того, посетители смогут поиграть в интерактивную игру «Рыбалка», которая познакомит пользователя с уникальными обитателями Охотского моря. Игровая механика построена на идее ловли морских жителей. Держа удочку в руке, можно почувствовать натяжение лески, толчки при заглатывании рыбой наживки, как на настоящей рыбалке.

Также в павильоне Магаданской области все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.

«Мы представим инвестиционные, торговые, туристические и культурные возможности региона. Расскажем о развитии основных отраслей Колымы и перспективах на годы вперед. Гостей павильона Магаданской области ждут удивительные туристические маршруты, презентации смелых проектов строительства и благоустройства, артефакты исторического наследия. Будут представлены такие инвестиционные проекты, как создание оздоровительного центра „Талая“, строительство туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова, устройство морского фасада бухты Нагаева», – сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Для гостей павильона подготовят выставку-продажу изделий из самородного золота, а также представят лучшие образцы традиционной культуры – косторезное искусство и декоративно-прикладное творчество. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по промывке золота и по изготовлению традиционных изделий народов Севера – оберегов, сувениров и подвесок.

Организаторы подготовили культурную программу: для гостей выступят ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» и молодежный музыкальный коллектив «Баян и ребята».

Официальное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоится 2 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить жители Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.