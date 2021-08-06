Константин Шестаков намерен повысить статус Владивостока в спортивной среде благодаря футбольной академии

В приморской столице создадут условия для юных спортсменов Фото: Администрация Владивостока

Юным футболистам дали дорогу. Во Владивостоке открылся филиал академии «Динамо» имени Льва Яшина, и уже набраны первые спортсмены. Мэр города Константин Шестаков посетил одну из тренировок, которая прошла на стадионе «Строитель».

В футбольной академии отбираются и взращиваются спортсмены, которые потом смогут войти в основной состав «Динамо» или других ведущих футбольных клубов страны. Для воспитанников создают отличные условия: это и качественные футбольные поля, и крытые манежи, и проживание в комфортных интернатах. А занятия проводят профессионалы своего дела. Аналогичная история будет создаваться и во Владивостоке, осталось создать интернат и подобрать качественные стадионы.

Как отметил директор по развитию академии «Динамо» Денис Дмитриев, тренировки в академии бесплатные, но существует система отбора талантливых детей. Все это начнет действовать и во Владивостоке, как только будет найдено место для тренировок. Дмитриев попросил у главы города предоставить на несколько часов в неделю школьные стадионы. Пообещал, что их тренировки не помешают занятиям школьников. В благодарность в следующем году представители академии готовы отремонтировать какие-то из стадионов.

Константин Шестаков поручил профильным структурам проработать вопрос и подобрать несколько вариантов школьных стадионов. По его словам, появление филиала такой известной академии повысит статус города в профессиональной спортивной среде.

– Вижу, с каким азартом проходят тренировки, как стараются юные футболисты. Буквально недавно Владивосток был упомянут в мире большого спорта в связи с золотой медалью олимпийской чемпионки - гимнастки Лилии Ахаимовой. Она 10 лет жила и тренировалась во Владивостоке. Но, к сожалению, пока такие примеры появляются «вопреки всему», а не «вследствие». Моя задача сделать так, чтобы они появлялись вследствие: хороших условий для тренировок, профессионального тренерского состава и многих других факторов, - сказал мэр.

Глава города обещал помочь с местами для тренировок Фото: Администрация Владивостока

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