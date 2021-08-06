Прокурорские перестановки. В Приморье появился новый сотрудник надзорного органа

Новый зампрокурора назначен 4 августа Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Новый заместитель прокурора Приморья появился в крае. 4 августа на эту должность генеральный прокурор России назначил старшего советника юстиции Илью Викторовича Малофеева

Илья Малофеев родился в 1979 году. В 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Проходил обучение в очной аспирантуре Академии Генеральной прокуратуры РФ, имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Работать в органах прокуратуры Малофеев начал в 1999 году. Сначала он замещал должности следователя и старшего следователя Лефортовской межрайонной прокуратуры Москвы, старшего следователя и следователя по особо важным делам второго отдела управления по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений прокуратуры Москвы, заместителя прокурора Московского метрополитена столичной прокуратуры.

С 8 июля 2015 года работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры РФ в должности прокурора первого отдела по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете РФ управления по надзору за расследованием особо важных дел.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации»» и знаком отличия «За верность закону» II степени.

Женат, воспитывает троих детей.