Смертей становится все больше: коронавирус продолжает наносить удар по Приморью

ЫВ Приморье растет число больных и умерших от коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

Всего за два дня в Приморье от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 11 человек. О шести погибших стало известно накануне, о еще пяти смертях оперштаб по борьбе с COVID-19 доложил сегодня. Всего с начала пандемии в крае скончались 956 местных жителей.

Не лучшим образом обстоят дела и с распространением заболевания. За сутки опасная инфекция подтвердилась у 292 жителей Приморья. За все время выявлено 56 636 случаев заражения, выздороветь на сегодняшний день смогли 50 369 человек.

По официальным данным, всего в крае привито от коронавируса 343 079 пациентов. Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты призывают прививаться, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и носить маски.

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