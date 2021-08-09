Экоактивисты очистили от мусора побережье бухты Парис

Во Владивостоке продолжается серия еженедельных субботников по очистке городских пляжей – 7 августа волонтеры «Единой России» привели в порядок побережье бухты Парис на острове Русский. Под руководством активистов партийного проекта «Чистая страна» участники акции собирали мусор, используя биоразлагаемые пакеты, которые им предоставили приморские экологические общественники.

«Материал, из которого состоят пакеты, разлагается на воду, углекислый газ и биомассу. Эта продукция не менее эффективна в использовании, но куда более полезна для окружающей среды», - пояснили представители партийного проекта «Чистая страна».

Старт очередной акции был дан в девять утра. Со своей работой волонтеры справились за полтора часа - они собрали более пятидесяти пакетов с мусором, очистив протяженную территорию пляжа.

«Бухта Парис - очень красивое и живописное место. Но с тех пор, как на остров был построен мост, эта территория стала более доступной для жителей и гостей города - а потому, к сожалению, здесь увеличилось и количество мусора, который оставляют после себя отдыхающие. Хочу надеяться, что осознанных граждан среди них станет больше, ведь сегодня вопросы экологии – в числе самых приоритетных!», - поделилась своими ощущениями волонтер Анжелика Сахарова.

Каждый субботник – это не только актив постоянных участников, но и новые неравнодушные лица. Среди них – не только приморцы, но и гости из других регионов.

«Спасибо организаторам за достойную работу, которую хочется поддержать своим участием! Такие мероприятия необходимы и на постоянной основе. Я сам из Ванинского района, это Хабаровский край, работаю в энергетической компании, которая занимается перевалкой угля, а потому сохранение окружающей среды – это очень важная для меня тема. Хочу подчеркнуть, что мы тоже всей организацией регулярно проводим субботники!», - рассказал волонтер Олег Пикалов, присоединившийся к сегодняшней акции.

Как отмечает организатор мероприятия, исполнительный секретарь владивостокского отделения партии Александр Старжинский, количество заявок на участие в субботниках не убывает – более того, насчет следующей недели договариваются уже сегодня.

«Удаленность пляжа от центра города и ранний субботний подъем – это не проблема для тех, кто готов работать на благо Владивостока. В количественном отношении наше волонтерское сообщество продолжает расти и старается использовать все новые возможности – это, в частности, касается и биоразлагаемых пакетов», - рассказал Александр Старжинский.