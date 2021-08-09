До конца августа в поселке Хасан заработают водоочистные сооружения

Завершить работы обещают в 20-х числах августа. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Коммунальные службы настраивают оборудование на станции водоочистки в поселке Хасан. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил ввести объект в эксплуатацию до конца месяца.

Губернатор узнал о проблемах водоснабжения в Хасанском районе 30 июля, благодаря местным жителям, которые оставили ему жалобы в социальных сетях. Олег Кожемяко подчеркнул, что сразу начал разбираться с ситуацией и позвонил министру ЖКХ и главе Хасанского района. Выяснилось, что очистные сооружения не запускали, потому что не могли договориться о тарифах. Сразу после этого решать проблему отправился министр ЖКХ региона Владимир Бабич. На территории организовали подвоз питьевой воды, а затем начали работу с очистными сооружениями.

В министерстве ЖКХ Приморского края отметили, что специалисты уже провели техническое обследование очистных сооружений и определили список действий, необходимых для запуска объекта. Завершить работы обещают в 20-х числах августа.

- Сейчас приобретаются материалы, запчасти, и на этой неделе бригады Примводоканала приступят к пусконаладке оборудования станции, – уточнил Владимир Бабич.

Работы проходят в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.