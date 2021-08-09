Опубликована деловая программа ВЭФ-2021

Восточный экономический форум состоится 2 - 4 сентября во Владивостоке. Главная тема в этом году – «Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире». Форум пройдет в шестой раз.

- В этом году мы ожидаем представительный состав гостей, в том числе лидеров государств, которые примут участие как в формате онлайн, так и офлайн, - пояснил Антон Кобяков, советник президента России.

Деловая программа разбита на 4 блока: «Общая ответственность в изменившемся мире», «Молодежный ВЭФ», «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» и «Дальний Восток – новые вызовы и возможности». Ключевым событием станет пленарное заседание, участие в котором должен принять участие Владимир Путин.

- Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, электронная виза, дальневосточный гектар, ипотека для молодых семей – эти и многие другие инструменты, разработанные для развития Дальнего Востока, сформировали новое инвестиционное пространство, создали условия для того, чтобы сотни проектов, существовавших до этого как идеи, нашли свое претворение в жизнь, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер и полпред президента в ДФО.