Огромный холодильник для рыбы заработал в Находке

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В Находке заработал новый склад для рыбы, который снизит дефицит холодильных мощностей на Дальнем Востоке. Хранить в нем можно до 12 тысяч тонн лосося и минтая путины 2021 года.

- Идея по его созданию возникла давно. Во-первых, этому способствовал поддержка проектов по строительству холодильных мощностей и рыбоперерабатывающих заводов внутри страны. Во-вторых, недавние события, связанные с решением китайской стороны, куда экспортировалось около 60% рыбы, о практически полном закрытии китайских портов для выгрузки российской мороженной рыбопродукции, сподвигли нас на более динамичную реализацию проекта, - пояснил Игорь Петрушин, гендиректор «Открытой базы бункеровки рыболовного флота».

Кроме хранения рыбы, новый комплекс оказывает услуги по приемке, выгрузке, обработке и отгрузке товара. Ежегодно склад сможет принимать до 100 000 тонн продукции. На работу приняты 89 жителей Находки. Вложения в проект составили 189,7 млн рублей.