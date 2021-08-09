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Владивосток9 августа 2021 8:07

«Такая кися, утютю»: потягивающуюся и зевающую лису застали на кампусе на Русском острове

Отдыхающий на траве зверек стал звездой публикации и причиной улыбок
Дарья НАУМЕЦ
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Рыжий зверек совсем не стесняется камеры

Рыжий зверек совсем не стесняется камеры

Фото: принтскрин видео.

Поспешите сделать паузу. Милую лисичку застали на кампусе на Русском острове. Хищный зверек без стеснения зевнул, потянулся, перекатился по траве и зачем-то вскочил. Отдых рыжего животного попал на видео, за кадром слышно, как все, что делает лиса, умиляет оператора. А зрителей, в свою очередь, заставила улыбнуться озвучка видео.

«Домашняя лиса ректора ДВФУ?», «Вот смотришь на эту красотку и понимаешь, почему во всех сказках "Лиса Патрикеевна"», «Озвучка! Кися утююю», «Это я так утром просыпаюсь, когда поняла что опоздала», – написали комментаторы.

Небольшой видеоролик и правда поднимает настроение и заставляет улыбнуться.

Милая лиса на кампусе стала героем крайне умилительного видеоролика
Видео: instagram.com/blog_vladivostok

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