«Такая кися, утютю»: потягивающуюся и зевающую лису застали на кампусе на Русском острове

Рыжий зверек совсем не стесняется камеры Фото: принтскрин видео.

Поспешите сделать паузу. Милую лисичку застали на кампусе на Русском острове. Хищный зверек без стеснения зевнул, потянулся, перекатился по траве и зачем-то вскочил. Отдых рыжего животного попал на видео, за кадром слышно, как все, что делает лиса, умиляет оператора. А зрителей, в свою очередь, заставила улыбнуться озвучка видео.

«Домашняя лиса ректора ДВФУ?», «Вот смотришь на эту красотку и понимаешь, почему во всех сказках "Лиса Патрикеевна"», «Озвучка! Кися утююю», «Это я так утром просыпаюсь, когда поняла что опоздала», – написали комментаторы.

Небольшой видеоролик и правда поднимает настроение и заставляет улыбнуться.

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