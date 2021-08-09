Сильный ветер и прибойная волна: синоптики рассказали, как тайфун "Лупит" повлияет на погоду в Приморье

Из-за тайфуна "Лупит" на побережье Приморья ожидается сильный ветер и прибойная волна

Приморье вот уже вторую неделю находится в нестабильной климатической зоне. Всему виной антициклон, господствующий над территорией края. Однако, как отмечают синоптики, он постепенно ослабевает, а это означает, что тайфун "Лупит" все же может повлиять на погоду в Приморье. Рассказываем, какое влияние на погоду в крае может оказать этот вихрь.

Антициклон постепенно сдает позиции, а вместе с ним отступает и духота. Уже сегодня, 9 августа, чувствуется легкий ветер. Вместе с этим синоптики высказывают свои опасения относительно фронтальных разделов из Китая и тайфунов из Тихого океана.

И хотя траектория ближайшего к нам циклонического вихря, получившего название "Лупит", не угрожает Приморскому краю напрямую, он все же окажет косвенное воздействие на погоду в регионе.

По данным портала "Примпогода", этот вихрь сейчас смещается над югом Японского моря, южнее, чем предполагалось ранее. Из-за прохождения тайфуна стоит ожидать усиления ветра в прибрежных районах юга Приморского края, ожидается накат и прибойная волна.

По данным синоптиков тайфун несет серьезную угрозу морским судам, находящимся в акватории Японского моря, где сегодня и завтра сохранится угроза очень сильных дождей и штормового ветра.