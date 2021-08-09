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Владивосток9 августа 2021 9:39

Во Владивостоке пять остановок общественного транспорта получили названия

По просьбам горожанам разработано несколько новых удобных маршрутов
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Новые остановки появились во Владивостоке.

Новые остановки появились во Владивостоке.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На заседании комиссии по городской топонимике во Владивостоке названия получили пять остановок общественного транспорта. Теперь в столице Приморья есть остановочные пункты «Мыс Чумака», «Назимовская батарея», «Перинатальный центр», «Майора Филипова» и «Коррекционная школа». Некоторые маршруты были продлены с учетом пожеланий горожан, а некоторые – абсолютно новые, они разработаны, чтобы облегчить жизнь пассажиров и сделать общественный транспорт более доступным.

Как рассказали специалисты администрации Владивостока, остановка городского транспорта «Коррекционная школа» появилась в районе дома № 21 на улице Главной. Здесь будет проходить автобусный маршрут № 42. Остановочный пункт «Перинатальный центр» благоустроен в районе дома № 104а, строение 5 по улице Борисенко. В обратном направлении автобусы маршрутов №6, 31К и 79 будут останавливаться в районе дома № 104б, строение 2 на Борисенко.

Уже в сентябре планируется запустить новый маршрут № 91 «Майора Филипова – Багратиона». Автобус поможет с комфортом добираться до своих домов проживающим в новом ЖК «Изумрудный». Пока микрорайон только застраивается, поэтому люди вынуждены ходить довольно большое расстояние пешком.

Еще один новый маршрут – №87 для удобства горожан осенью запустят с Семеновской до Мыса Чумака, остановка на мысе будет у дома №1а.

Официальное название появилось и у остановки на острове Русский. Ее назвали «Назимовская батарея», так как остановочный пункт находится неподалеку от исторического объекта. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», по многочисленным просьбам жителей и работников острова маршрут автобуса №5 был продлен до местной достопримечательности, на которую также приезжают посмотреть туристы.

– Маршрут увеличился на 12 километров, дополнительно был обустроен остановочный пункт «Назимовская батарея». Интервал движения по будням составляет от 13 до 20 минут, по выходным – 20-22 минуты, – рассказал начальник городского управления транспорта Александр Иванов.

Стоит отметить, что в 2021 году во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, еще в четырех ожидаются изменения. С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в разделе «Транспорт». Также пассажиры могут высказать свое мнение о новых и измененных маршрутах и о работе общественного транспорта. Обращения жителей города принимаются в управлении транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в официальном аккаунте в Instagram gortrans_vl.

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