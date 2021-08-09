Ограничения из-за ВЭФ введут в Приморье

Озвучены временные ограничения, которые будут введены на время ВЭФ Фото: Сергей БАЛАНОВ

В понедельник, 9 августа, во Владивостоке состоялось заседание краевой антитеррористической комиссии. На нем обсудили усиление мер безопасности и введение ряда ограничений в преддверии VI Восточного экономического форума в Приморском крае. Председателем заседания выступил губернатор края Олег Кожемяко.

Правоохранительные органы региона сообщили, что для охраны общественного порядка во время форума будет задействовано более четырех тысяч сотрудников. Для этого в августе пройдут антитеррористические командно-штабные учения и тренировки.

Также были озвучены временные ограничения, которые будут введены на время ВЭФ.

С 1 по 4 сентября всем видам воздушных судов будет запрещено использовать воздушное пространство над Владивостоком. Исключение – обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России. Также в эти дни запрещено плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.

Со 2 по 4 сентября запрещено парковать транспортные средства на трассах Русского острова, также с 30 августа с 7.00 до 23.00 крупногабаритному транспорту запрещено въезжать на территорию острова.

С 30 августа по 4 сентября по территории Владивостока запрещено перевозить опасные грузы: вооружение, боеприпасы, отравляющие, взрывоопасные и радиоактивные вещества. Также по территории города с 1 по 5 сентября с 7:00 до 23:00 запрещено передвигаться большегрузному транспорту массой более 5 тонн, грузовому транспорту также запрещен проезд по улице Нижнепортовая.

С 30 августа по 9 сентября вводится ограничение на проведение дорожных и земляных работ, гидравлических испытаний коммуникаций.

Помимо этого планируется перенос охотничьего сезона.

Жителей и гостей Владивостока просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам. Напомним, что ограничения вводятся в рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. Он был создан для привлечения иностранных инвестиций на Дальний Восток, а также для развития экономического сотрудничества со странами АТР. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии COVID-19. В этом году даты проведения форума – 2-4 сентября.