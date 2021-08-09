Во Владивостоке мэрия начала денежно помогать малому и среднему бизнесам

Бизнесменам дадут немного выдохнуть Фото: архив КП

Во Владивостоке снова стартовала программа по поддержке малого и среднего бизнесов. Вопросом занялись в мэрии города и уже одобрили два заявления на получение субсидий. Суммы варьируются от 250 до 300 тысяч рублей.

У предпринимателей есть возможность с 1 по 15 августа и сентября 2021 года подать документы на предоставление субсидий. В основном это бизнес в следующих сферах: строительство, полиграфия, торговля, туризм, химчистка, производство изделий из пластика.

В мэрии Владивостока заявляют, что данное решение поможет как увеличить количество рабочих мест, так и сохранить уже имеющиеся. В прошлом году по аналогичной программе субсидии получили более 20 предпринимателей. Суммарно им было выплачено 9,5 миллионов рублей.

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