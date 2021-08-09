Новый авиамаршрут появится в Приморье

Расписание полетов и покупка билетов доступны на сайте авиакомпании «Аврора» Фото: Кирилл ПЕНКИН

В Приморском крае возобновили социально значимый рейс Хабаровск-Кавалерово. С 19 августа самолет DHC-6 будет курсировать по маршруту три раза в неделю – по понедельникам, вторникам и четвергам.

Вылет из Кавалерово будет происходить в 9:40, прибытие в Хабаровск в 11:55. Обратный рейс из Хабаровска будет вылетать в 12:55, прибывать в Кавалерово в 14:55. Стоимость билета в одну сторону – 3 225 рублей.

Полеты выполняет авиакомпания «Аврора». Напомним, что этим летом также был запущен новый авиамаршрут Терней-Светлая. Об этом попросили сами жители поселка. Также, были введены дополнительные рейсы на август и сентябрь по направлению Владивосток-Преображение-Владивосток. Цена билета в одну сторону – 1 722 рубля. Сейчас в Приморье действуют 14 авиамаршрутов, полеты выполняют самолеты DHC-6 и вертолет Ми-8. В рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы билеты на внутренние рейсы субсидируются из краевого бюджета, благодаря этому цены на такие полеты вполне доступны для жителей края. Сами же маршруты создаются и корректируются с учетом пожеланий приморцев.

Напомним, что полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркивал, насколько важно налаженное воздушное сообщение на Дальнем Востоке. Главные причины развивать региональную авиацию – большое расстояние между населенными пунктами, сложные климатические условия и нехватка транспортной инфраструктуры.

Расписание полетов и покупка билетов доступны на сайте авиакомпании «Аврора», а также в агентствах. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-250-49-88. Звонок бесплатный.