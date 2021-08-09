Житель города Артем избил юношу и забрал у него кошелек с телефоном

Молодой человек уже не впервые переступает через закон Фото: "КП" Архив

В городе Артем местный житель избил своего нового знакомого и забрал у него кошелек, прихватив и телефон. Однако, подозреваемому не удалось скрыться, и его быстро поймали.

За несколько часов до инцидента, двое молодых людей познакомились и решили продолжить вечер, прикупив алкоголь и закуски. Через какое-то время подозреваемому приглянулся телефон своего нового знакомого, и он решил его украсть, а вместе с этим и оставшуюся сумму в кошельке. В ходе конфликта он нанес несколько ударов потерпевшему и скрылся.

Стражами порядка установили личность вора. Им оказался 21-летний местный житель, который раньше уже привлекался к ответственности за подобное преступление. Юноше вернули украденное, а подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.

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