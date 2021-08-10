Программа Первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля 2021 во Владивостоке

С 24 сентября по 9 октября 2021 года в городе Владивостоке будет проходить Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. В программе 9 спектаклей разных жанров из 8 стран мира – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Площадками Фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра (Большой зал, Малый зал) и Приморская краевая филармония.

Фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Инициатор программы — народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Идея масштабного проекта была поддержана президентом России В. В. Путиным. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль станет центральным событием программы. Благодаря многолетнему опыту проведения международных проектов, Министерство культуры Российской Федерации доверило Международному театральному фестивалю имени А. П. Чехова реализовать концепцию нового фестиваля на Дальнем Востоке, автором которой стал генеральный директор Чеховского фестиваля — Валерий Шадрин.

Цель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля — ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками стран Тихоокеанского региона и других стран мира. Помимо спектаклей, для жителей города будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей.

Откроет фестиваль 24, 25 и 26 сентября спектакль из Японии. Сатоси Мияги — режиссер с мировым именем представит свое сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Из огромного литературного материала он выбрал для постановки нежную поэму «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти. Спектакль «Махабхарата - Налачаритам» — это торжество любви и самой жизни, виртуозно представленное в соединении традиционных японских театральных жанров и современного искусства. Наполненный восточной философией и легкой иронией спектакль придется по вкусу как профессионалам, так и широкой аудитории.

28 и 29 сентября программу продолжит спектакль-предсказание «Конец игры», поставленный Робертом Стуруа в Национальном театре им. Шота Руставели. «Конец игры» – о последних минутах существования мира. Некая глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец также близок. В спектакле затронут вопрос борьбы со смертью и проанализировано поведение человека, столкнувшегося с ней. Пьеса Сэмюэля Бэккета в интерпретации грузинского режиссера-философа приобретает шекспировский масштаб, колорит, силу чувств и градус эмоций.

Режиссер Нарине Григорян – яркая звезда на театральном небосклоне Армении - 28 и 29 сентября покажет свой новый спектакль «Пышка» по новелле Ги де Мопассана, который был поставлен в Государственном театре «Амазгаин» им. Соса Саркисяна. Яркая, динамичная постановка, с тонким и острым юмором расскажет об истинном и ложном патриотизме, личной выгоде и предательстве, низости тех, кто высокопоставлен и чистоте души упавших, казалось бы, на самое дно.

29, 30 сентября программу продолжит трогательный спектакль-клоунада «Белое на белом» в постановке Даниэле Финци Паска, знаменитого швейцарского режиссера, хореографа, актера, постановщика Цирка дю Солей и олимпийских церемоний в Турине и Сочи. «Белое на белом» – история отношений актрисы и рабочего сцены, рассказанная в неповторимом стиле Финци Паски – на стыке драмы и цирка – с лёгкостью, изяществом, вниманием к деталям и обилием сюрпризов.

1, 2 и 3 октября настоящий подарок из Аргентины преподнесет Компания Хермана Корнехо: десять лучших мировых танцоров танго в сочетании с мировой музыкой Астора Пьяццоллы. В спектакле «Танго после заката» чемпионы мира по танго и талантливые артисты расскажут языком танца и музыки истории о любви и страсти, ревности и доверии, ссорах и нежности.

1, 2, 3 октября у зрителей появится возможность увидеть музыкальный спектакль Владимира Панкова по пьесе А. П. Чехова «Медведь». В её основе лежит история романа, вспыхнувшего между двумя незнакомыми людьми. Герои в исполнении Елены Яковлевой и Александра Феклистова разыгрывают то ненависть, то любовь, и правила игры в этой комедии известны только им. Композиция спектакля выстраивается на пересечении оперного и драматического искусств. «Медведь» — это совместный проект театра «Центр драматургии и режиссуры» и Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.

Испанская тема будет представлена 5 и 6 октября показом спектакля «Антиутопия» в постановке Патрисии Герреро, бриллианта молодого поколения фламенко. Кроме нее в спектакле заняты еще семь участников – это музыканты, вокалисты и танцовщики. Вулкан страстей в спектакле о женской силе, уязвимости и о том, какую цену иногда приходится платить, чтобы быть самой собой.

Государственный театр наций представит 7 и 8 октября спектакль «Дядя Ваня» в постановке руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. Режиссер впервые работал в России. На сцене Театра Наций он осуществил постановку, к которой, по собственному признанию, шел почти 30 лет. Не меняя ни слова из оригинального текста, Стефан Брауншвейг складывает сложный пазл взаимоотношений чеховских персонажей, возвращаясь к точному прочтению Чехова, «очищенному от всех наслоений». В спектакле заняты актеры: Евгений Миронов, Анатолий Белый, Марина Александрова, Виктор Вержбицкий и другие.

Финальным аккордом фестивальной программы 8 и 9 октября станет эффектное шоу звука, света, актерского мастерства и танца «Даркнесс Пумба» от молодой и перспективной театральной компании из Сеула «Модерн Тэйбл» под руководством хореографа Ким Чже Дока, именуемого корейским трубадуром ХXI века. Компания получила международную известность и признание критиков за неординарные идеи и экспериментальные проекты, которые разрушают границы между артистами и зрителями, равно как и границы между жанрами. В спектакле «Даркнесс Пумба» соединяются современный танец, корейское традиционное пение «пансори» и рок-музыка. Внешне выдержанный в стиле массовой городской культуры, в спектакле поднимаются весьма острые темы.