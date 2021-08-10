«Аврора» открывает авиарейсы по старым советским маршрутам

Планируется, что к сентябрю единая дальневосточная авиакомпания введет и чартерные рейсы.

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» расширяет сеть региональных маршрутов. С 18 августа открываются рейсы из Владивостока в Читу - два раза в неделю, по средам и субботам (обратно из Читы - на следующий день). С 19 августа — из Владивостока в Улан-Удэ, тоже дважды в неделю. С 18 августа начнет работать маршрут Хабаровск — Благовещенск — Тында. Уже запущены рейсы из Южно-Сахалинска до Петропавловска-Камчатского, из Шахтерска до Хабаровска и ряд местных рейсов.

Как сообщают в «Авроре», перелеты они расширяют «с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов». Обновленная сеть будет включать 535 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных.

По некоторым из этих направлений рейсов не было с советских времен, часть — вообще совершенно новые.

Перелеты будут субсидируемыми, то есть не по заоблачным ценам. Максимальная стоимость — в пределах 10,9 тысяч рублей (см. «Калькулятор «КП»). На эти цели в 2021 году из госбюджета направят 1,58 млрд рублей. По предварительным расчетам, билетами по сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек.

Появится и сеть чартерных рейсов. В частности, в августе-сентябре планируются чартеры из Сахалина в Москву и обратно. Это сделает местные красоты доступнее для туристов из европейской части страны, а сахалинцам позволит добраться до столицы по более низкой цене.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Стоимость перелета в одну сторону

Владивосток — Чита от 5600 руб.

Владивосток — Улан-Удэ от 5600 руб.

Хабаровск - Тында – от 4 800 рублей

Хабаровск – Благовещенск – от 2 900 рублей

Благовещенск – Тында – от 1 900 рублей

Хабаровск - Зея – от 4 800 рублей

Хабаровск – Благовещенск – от 2 900 рублей

Благовещенск – Зея – от 1 900 рублей

По данным «Авроры»