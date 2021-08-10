«Приус что ли новый?» По Владивостоку разъезжает шикарный спорткар за 15 миллионов рублей

McLaren 570S – спорткар британской частной компании Фото: Социальные сети

Шикарный и дорогой автомобиль замечен на дорогах Владивостока. Авто привлекает внимание горожан в первую очередь ярким зеленым цветом, следом замечаешь, что это не просто машина, а McLaren 570S – спорткар британской частной компании McLaren («Макларен»). Стоимость спортивной красавицы зависит и от года выпуска, и от состояния, но на автомобильных сайтах в основном встречается цена 13-15 миллионов рублей. И это далеко не предел – в некоторых источниках стоимость доходит до 23 миллионов. Возможно, владелец авто захочет связаться с редакцией «Комсомолки» и развеять сомнения читателей.

Появление такого дорогого спорткара во Владивостоке вызвало много шуток среди жителей краевой столицы.

«Продал однушку во Владе, купил Макларена, ничего необычного», «Огонь машина. Кто себе такое может позволить, по разбитым дворам не ездит», «Пусть в отдаленный квартал заедет, где забыли про существование ровного асфальта, там пущай днишем поползает!», «Приус что ли новый?», «Это как в хлеву на каблуках ходить», – пишут приморцы.

Многие заметили, что у авто нет переднего бампера и номеров, и предположили, что машина может отправиться дальше на запад.

Горожане попытались сфотографировать авто со всех сторон Фото: Социальные сети

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