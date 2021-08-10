Сотрудники МЧС спасли собаку из форта на Русском острове

Животное было сильно напугано. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вечером, 9 августа, на острове Русском мужчина услышал собачий лай из укрепления в форту №9 – бездомный пес не смог выбраться на волю самостоятельно. Вызволить бедолагу своими силами не удалось – пришлось звонить в МЧС.

Оперативная группа приехала на место спустя десять минут, спасательная операция заняла 40 минут. Животное было сильно напугано, поэтому, воспринимало попытки помощи за угрозу для жизни. Но спасатели действовали осторожно и смогли поймать собаку, и доставить ее на поверхность, после чего собаку отпустили.

Собаку подняли с помощью альпинистского снаряжения. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

- Накинули куртку на морду, чтобы не укусила никого, перевязали ее альпинистским снаряжением, подняли, освободили и отпустили, - рассказывает о ситуации начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Сотрудникам МЧС нередко доводится вызволять братьев наших меньших из самых разных ситуаций. Так, например, спасатели в ЕАО вытащили из ледяной ямы, умирающего пса, другого питомца пришлось вызволять из горящего здания, кого-то из четвероногих друзей вытаскивали из колючей проволоки.