Стрит-арт художники закончили роспись подземного перехода во Владивостоке

Источник: Администрация Владивостока | vk.com
Во Владивостоке художники направления стрит-арт закончили работу над росписью подземного перехода на улице Жигура. Творческую задумку выполнили художники из мастерской Mikeneko и поставщиком красок «БИР».
Руководитель проекта рассказал, что раньше этот район населяли железнодорожники, и здесь была ж/д станция. Поэтому у художников возникла идея нарисовать на стене веселый паровозик, который лег бы в основу полного рисунка.
Источник: Администрация Владивостока | vk.com
На этом команда не собирается останавливаться. В их планы также входит роспись нескольких подпорных стен в других районах Владивостока.
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