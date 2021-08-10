Стрит-арт художники закончили роспись подземного перехода во Владивостоке

Источник: Администрация Владивостока | vk.com

Во Владивостоке художники направления стрит-арт закончили работу над росписью подземного перехода на улице Жигура. Творческую задумку выполнили художники из мастерской Mikeneko и поставщиком красок «БИР».

Руководитель проекта рассказал, что раньше этот район населяли железнодорожники, и здесь была ж/д станция. Поэтому у художников возникла идея нарисовать на стене веселый паровозик, который лег бы в основу полного рисунка.

Источник: Администрация Владивостока | vk.com

На этом команда не собирается останавливаться. В их планы также входит роспись нескольких подпорных стен в других районах Владивостока.

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