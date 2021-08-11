«Можно купаться, не выходя из палатки»: пляжи Приморья затронул тайфун «Лупит»

Сильные ливни затопили пляжи

Тайфун Лупит все-таки дошел до Приморья - в Ливадии и Владивостоке сильные ливни затопили пляжи. Пострадавших нет, разве что машины да палатки. Но отдыхающих это нисколько не смутило, люди не спешат покидать места отдыха и публикуют видео и фотографии. Тайфун прошелся по пляжу на Санаторной, затронул пляж «Чистый берег» и первый пляж в районе Находки. Арендаторы земли на первом пляже стараются соорудить земляные насыпи, чтобы предотвратить разрушения по приходу новых волн.

- Мы были на первом пляже с утра. Все было не так плачевно, как на фотографиях. Надеюсь, те, кто отдыхали в палатках, успели собраться и переехать повыше. Можно купаться, не выходя из палатки, - делится впечатлениями один из отдыхающих.

Люди не спешат покидать места отдыха и публикуют видео и фотографии

Напомним, что ранее МЧС предупреждало о приближении тайфуна «Лупит». По прогнозам синоптиков волны могут достигать до пяти метров в высоту. Отдыхающих людей у моря просили переместиться в безопасное место, но многие туристы призыв спасателей и метеорологов просто проигнорировали.