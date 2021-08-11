Фестиваль меда пройдет в Приморье

Путем дегустации будет выбран лучший мед фестиваля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

28 августа в Приморье состоится пятый фестиваль «Анучино – медовое раздолье». Задача мероприятия – привлечь внимание к вопросам сохранения липы – главного медоноса края.

Благодаря медовому фестивалю затрагиваются также вопросы важности поддержки пчеловодства и развития туризма.

- Для пасечников фестиваль – площадка по обмену опытом, для гостей – праздник, на котором можно отдохнуть всей семьей, продегустировать и приобрести свежий липовый мед. Это уникальная возможность для посетителей почувствовать себя в роли пчеловода, познакомиться с жизнью пчелиной семьи с помощью демонстрационного улья, – подчеркнули в министерстве сельского хозяйства Приморского края.

Заявки на участие в празднике подали пчеловоды из разных регионов Дальнего Востока. На фестивале традиционно будут представлены различные сорта меда, которые производят в Приморье: с ароматом элеутерококка, аралии, маньчжурской липы и даже амурского бархата. Купить экологически чистый продукт можно будет с 14.00 до 17.00.

Помимо пробы и покупки различного меда, на празднике можно будет поближе познакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества, посетить мастер-классы и проголосовать за лучший мед фестиваля.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы в регионе созданы «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров.