«Надеюсь, родители увидят и им станет стыдно»: во Владивостоке девочка обокрала зоомагазин

Приморцы осудили поступок девочки Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке девочка своровала игрушку для собаки из зоомагазина «Белый кролик». Момент, когда юная горожанка покидает место преступления, попал на камеры торгового центра. Поступок девочки возмутил приморцев.

– Надеюсь, родители это увидят и им станет стыдно за своих детей, – написал очевидец.

Жители Приморья пошутили, мол, девочка хорошая – не о себе, а о собаке думает. Однако многих все же огорчило и напугало, что проступок совершил ребенок. Именно с этого и начинается «не тот путь», пишут земляки.

Также приморцы предположили, что девочка может быть безразлична родителям, что не может не пугать еще больше.

– Родителям за себя должно быть стыдно, что не могут дать детям должного внимания и воспитания. Если у них нет времени заниматься своим детьми, может так случиться, что чужие люди будут ими заниматься, – верно заметил мужчина.

Девочка идет по ТЦ с ворованной игрушкой Фото: Социальные сети

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