Выставка живописи работает в «Горьковке»

Дальневосточные сюжеты в приоритете у художника. Фото: pgpb.ru

До 15 сентября жители Владивостока и гости города могут посетить выставку живописи приморского художника Валерия Ребика «С мольбертом по России». Вернисаж открыт для посетителей в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького. В экспозиции - около четырех десятков работ, выполненных в жанре пейзажа, портрета и натюрморта.

- В творческом наследии Валерия Ребика, созданном в течение последних двух лет, можно выделить несколько тематических циклов. Это серии «Академическая дача» (40 работ), «Крым» (10 этюдов) и «Камчатка» (около 30 этюдов и картин). Они составили основу передвижной выставки «Путешествие по России», которая экспонировалась в Находке, Партизанске, Большом Камне и в поселке Кавалерово в 2017-2018 годах. Полотна «Дом художника Рябушкина», «Дом-музей имени И.Е. Репина», «Ночной Бахчисарай», «В порту Петропавловска», «Бухта Авачинская», «Вид на Карякский вулкан», «Портрет Александры Бочкаревой-Иннокентьевой», жанровые картины «Шаман» и «Праздник на Камчатке» вызвали у зрителей большой интерес, - рассказали организаторы выставки.

Ведущим жанром живописи Валерия Ивановича является импрессионистичный пейзаж, созданный вживую, на основе натурных впечатлений. Немногочисленные портреты художник пишет в традициях классической школы реалистической живописи. В натюрморте, самом экспериментальном жанре изобразительного искусства, удачно соединяет декоративность колорита с академическим рисунком и композицией.

Конкретно!

Выставка работает по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59а. Вход свободный.