В Приморском крае поймали дровосека, нарубившего деревьев на 5 миллионов рублей

Дровосеки срезали ясень, клен и другие деревья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Ольгинском районе Приморского края поймали 43-летнего дровосека, незаконно нарубившего внушительную территорию леса. Он давал указания нескольким бригадам лесорубов, и те выполняли за него пыльную и незаконную работу.

Лесорубам приглянулись ясень, дуб, ильма, клен, тополь, ель, липа, береза и лиственница. Суммарно было спилено почти 500 кубометров деревьев. Общая ценность вырубки составляет 5 миллионов рублей.

Задержанный признался в том, что переступил через закон, а также что не имел разрешения на вырубку ценных деревьев. Максимальное наказание, которое грозит дровосеку, 7 лет тюремного заключения и крупный штраф.

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