«Завидуйте молча»: видео с девушкой на пляже взбудоражило приморцев

Другой отдыхающий тайком записал видео Фото: Сергей БАЛАНОВ

Девушка в необычной позе была замечена на пляже во Владивостоке. Очевидец тайком снял, как отдыхающая выполняет на виду у всех физическое упражнение, лежа на спине. Конечно, берег моря не совсем подходящее место для подобной активности, только вот ничего противозаконного или вопиющего девушка не совершила. Однако же это не остановило жителей Приморья от разного рода комментариев, начиная от добродушных и ироничных, мол, йога по расписанию или же попытка загореть равномерно, до откровенно похабных.

«Ну, человек загорает. Это проблемные места, куда солнце само по себе не попадет», «Делайте так ежедневно и забудете про боли в спине», «Кто чем наполнен, тот и думает так. По мне гимнастика», «Просто растяжка, делает человек зарядку», «А что тут страшного, что прям нельзя показать. Она же не голая», «Так вот как открывают чакры», «Так суметь еще надо! Завидуйте молча!» – пишут одни жители края.

– На фото дама в купальнике практикует йогу. Всей неприличности - наляпаный фильтр размытия и скабрезный намек админа говнопаблика. Как сказано - все у вас в голове. Авторы пошлых и истеричных комментариев однажды утопят Приморье онлайн в слюнях и на этом позор наконец-то закончится, – также высказал мужчина мнение одной из сторон.

Комментарии «другой стороны», о содержании которых не сложно догадаться, «Комсомолка» не будет публиковать из этических соображений.

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