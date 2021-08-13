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Владивосток13 августа 2021 6:01

Недоволен ситуацией и шипит: в Приморье лесной кот попал в капкан

Зверь повадился охотиться на деревенских кур
Екатерина ТИХАЯ
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Животное находится под наблюдением специалистов

Животное находится под наблюдением специалистов

Фото: принтскрин видео.

Дальневосточный лесной кот повадился охотиться на кур в одной из деревни Приморья. Жители расставили в капканы, в один из которых и угодило животное. Раненого кота отправили в центр спасения «Тигр». Сегодня его осмотрят ветеринары и поделятся итогами с подписчиками.

Пока что зверь находится в карантинном блоке, ест с аппетитом, но крайне недоволен сложившейся ситуацией – на камеру кот яростно зашипел.

В Приморье лесной кот попал в капкан
Видео: Центр спасения животных «Тигр»

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