Волонтеры организации «Друг Рич» рассказали, как они будут заниматься отловом бездомных собак

Во Владивостоке наконец-то взялись за отлов бродячих собак, инициативу взял на себя Андрей Бабенко, молодой человек является руководителем волонтерской организации «Друг Рич». Администрация города заключила контракт с «Друг Рич» на отлов 80 животных. Работа идет успешно, в вольерах уже находится 49 собак. Все животные, которые попадают в питомник, проходят программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выписка. «Комсомолка» посмотрела на жизнь животных в питомнике изнутри и застала момент заселения новых животных.

Напомним, что вопрос об отлове бездомных собак не решался во Владивостоке уже много лет. Аукционы на содержание животных проводились с 2015-го года, но никто не стал в них участвовать. Пока вопрос стоял на месте, число бездомных животных продолжало расти, а с ним и количество жалоб жителей города и даже нападение собак на людей, в том числе и на детей тоже. Изначально организацию «Друг Рич» планировали запустить, как фонд в 2022-ом году, но Андрей видел, что откладывать уже нельзя, так как появлялись люди, которые искали решение проблемы бездомных животных не самым гуманным путем. Было принято решение сначала начать работу, как волонтерская организация, а в дальнейшем продолжить свою деятельность, как фонд.

- Мы оборудовали, можно сказать, в полевых условиях кабинет и бокс для восстановления животных, но к 2022-ому году у нас будет дом, где будет проходить стерилизация и передержка. Так же там будут ветеринарные кабинеты, - говорит Андрей Бабенко.

Все моменты отлова собак записывают на камеру, чтобы зафиксировать, что животным никто не причинял вреда. Когда собаку привозят в питомник, ее запускают в вольер, если в течение 10 дней животному не находят хозяина, его записывают на стерилизацию, после операции собаку помещают на восстановление в специальный бокс, где за животным присматривают и следят за его здоровьем. Как только врач подтверждает, что животное отошло от наркоза, оно переезжает в основной вольер и там находится от 7 до 15 дней. Когда у собаки заживают швы, и врач дает разрешение на то, что отпустить животное, собаку чипируют и отвозят на прежнее место обитания. Но это только в том случае, если там ей не будут угрожать опасные сородичи, если собаку есть кому подкармливать и ей будет место где спрятаться в тепле.

- Ушная бирка нужна для того, чтобы нам не приходилось два раза ловить одну и ту же собаку. Когда приедем на тот же район, где было поймано животное, трогать мы его больше не будем, займемся другой собакой. Ситуации во время отлова происходят разные, чаще всего мы выезжаем на выезд, привозим с собой ошейник и поводок, собак обычно прикармливают и находятся рядом с ней до того, как мы прибудем на место. Отловщик забирает собаку, аккуратно помещает в будку и отвозит в питомник. Бывают и сложные отловы, когда ловят собак на удавку, но это безопасно для животного, - рассказывает Андрей Бабенко.