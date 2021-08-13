Двое несовершеннолетних воришек ограбили церковь в Приморском крае

Суммарно за все время воры украли на сумму 300 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В Приморском крае двое несовершеннолетних воришек ограбили церковь в Спасском районе. Их добычей были пожертвования прихожан, которые оставляли свои деньги на благие дела. Но на этом банда не остановилась и продолжила незаконно наживаться.

Так, в феврале 2021 года двое парней 16-ти и 17-ти лет тайком пробрались в одно из офисных зданий. Оттуда они стащили DVD-проигрыватель, видеорегистратор и фотоаппарат. О пропаже заметила хозяйка помещения и сразу же обратилась в полицию.

Сообщается, что несовершеннолетние преступники присматривали именно те помещения, в которых никто не проживал длительное время и в которых часто отсутствовали хозяева. Перед ограблением воришки следили за временем работы офиса и церкви, наличием внутри них камер и сигнализации.

Суммарно воришки накрали на 300 тысяч рублей. На несовершеннолетних завели уголовное дело.

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