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Общество13 августа 2021 15:19

Двое несовершеннолетних воришек ограбили церковь в Приморском крае

Они стащили все пожертвования, которые оставили прихожане
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Суммарно за все время воры украли на сумму 300 тысяч рублей

Суммарно за все время воры украли на сумму 300 тысяч рублей

Фото: "КП" Архив

В Приморском крае двое несовершеннолетних воришек ограбили церковь в Спасском районе. Их добычей были пожертвования прихожан, которые оставляли свои деньги на благие дела. Но на этом банда не остановилась и продолжила незаконно наживаться.

Так, в феврале 2021 года двое парней 16-ти и 17-ти лет тайком пробрались в одно из офисных зданий. Оттуда они стащили DVD-проигрыватель, видеорегистратор и фотоаппарат. О пропаже заметила хозяйка помещения и сразу же обратилась в полицию.

Сообщается, что несовершеннолетние преступники присматривали именно те помещения, в которых никто не проживал длительное время и в которых часто отсутствовали хозяева. Перед ограблением воришки следили за временем работы офиса и церкви, наличием внутри них камер и сигнализации.

Суммарно воришки накрали на 300 тысяч рублей. На несовершеннолетних завели уголовное дело.

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