Приморец взламывал пустующие квартиры, воровал радиаторы и увозил их на мопеде

Житель села Николаевка сумел украсть у своих соседей шесть радиаторов. Похищенное он увозил в пункты приема металла на своем мопеде.

Полицейские выяснили, что злоумышленник воровал радиаторы в одном и том же пустующем доме. Он взламывал входные двери квартир и выносил из них радиаторы. Другого имущества, которое представляло бы хоть какую-то ценность для грабителя, там попросту не было.

Отвозить награбленное до пункта приема металла ему пришлось на своем мопеде за несколько заходов. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за наалогичные преступления местный житель. За кражу, кражу, совершенную с незаконным проникновением мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.