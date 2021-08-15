Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток15 августа 2021 4:18

Приморец взламывал пустующие квартиры, воровал радиаторы и увозил их на мопеде

Это уже не первый случай, когда житель села Николаевка попадался на краже
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Житель села Николаевка сумел украсть у своих соседей шесть радиаторов. Похищенное он увозил в пункты приема металла на своем мопеде.

Полицейские выяснили, что злоумышленник воровал радиаторы в одном и том же пустующем доме. Он взламывал входные двери квартир и выносил из них радиаторы. Другого имущества, которое представляло бы хоть какую-то ценность для грабителя, там попросту не было.

Отвозить награбленное до пункта приема металла ему пришлось на своем мопеде за несколько заходов. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за наалогичные преступления местный житель. За кражу, кражу, совершенную с незаконным проникновением мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.